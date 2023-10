Giornata indimenticabile per Scott McTominay. Il nazionale scozzese evita l'ennesima figuraccia al Manchester United. Sotto di un gol in casa col Brentford, l'allenatore ten Hag lo fa entrare dalla panchina a tre minuti dal novantesimo al posto di Amrabat. Old Trafford sembra rassegnarsi alla quinta sconfitta nelle prime otto giornate di campionato, ma l'ingresso del centrocampista classe 1996 è la scintilla che riaccende i Red Devils.



McTominay ribalta il risultato segnando una doppietta nei minuti di recupero: al 93' e al 97'. Premiato come man of the match, ha dichiarato: "Sono cresciuto in questo club da quando avevo 5 anni, qui sai che non ci si può arrendere mai".

Ten Hag lo ringrazia: "McTominay oggi è stato favoloso. E' entrato alla fine con una mentalità, una fiducia e un'energia incredibile. Ha lottato su ogni pallone ed è stato premiato".



In un momento delicatissimo per il Manchester United, McTominay rappresenta l'esempio da seguire per tutto lo spogliatoio. Al contrario di Jadon Sancho. L'attaccante inglese ha rotto con l'allenatore olandese, che in pratica l'ha fatto fuori dalla squadra e l'ha già messo sul mercato in vista di gennaio. Due anni dopo averlo aquistato dal Borussia Dortmund per la bellezza di 85 milioni di euro. Una cifra che il classe 2000 non è riuscito a ripagare sul campo.