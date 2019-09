Gary Medel, nuovo centrocampista del Bologna, ha parlato nel corso della sua presentazione:



Come è stato l'impatto con il Bologna?

"Innanzitutto sono contento di essere tornato in Italia. Non speravo di giocare subito anche perché avevo fatto solo la rifinitura, la cosa importante è aver preso subito i tre punti"



In che ruolo pensi di poter giocare?

"Sono disponibile a giocare ovunque, in Nazionale gioco difensore centrale e posso farlo anche qui".



Cosa ti ha convinto a dire di sì al Bologna?

"La Serie A è un campionato competitiva e poi la mia famiglia era molto contenta di venire a vivere qui. La dirigenza ha fatto di tutto per convincermi e poi la chiamata di Mihajlovic è stato un ulteriore motivo per accettare".



Hai parlato con Pulgar prima di venire qui?

"Sì, gli ho parlato. Mi ha raccontato della scorsa stagione e del gran finale che ha fatto la squadra. Mi ha parlato bene della città e di come si mangia. Ora lui prosegue la sua carriera altrove ma per me resta un grande giocatore e una grande persona".



Come giudichi la squadra? Quale ti sembra il valore del gruppo?

"Vogliamo iniziare bene il campionato. L'obiettivo è arrivare più in alto possibile, la qualificazione in Europa è difficile ma ci proveremo. In una squadra così giovane voglio portare la mia esperienza".



Che consigli ti ha dato Palacio con cui sei grande amico?

"Rodrigo è una grandissima persona, molto positiva. Mi ha raccontato della città e della squadra, sono contento di giocare di nuovo insieme".



Come è stato il primo impatto con la città?

"Meraviglioso. La gente è carina e mi sento molto bene".



Hai rifiutato tu la convocazione con il Cile?

"Sì perché volevo allenarmi qui ed essere pronto per il Bologna".