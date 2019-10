Abu Baker al Baghdadi, il capo dell'Isis, ucciso durante un raid americano nella Siria settentrionale, nella zona di Ibib. Questo quanto riferito dalla televisione americana Fox News, che non aggiunge particolari. Diverse le versioni sulle circostanze della morte del padre fondatore del Califfato: una bomba ad alta precisioni scagliata sul suo nascondiglio, oppure un suicidio. Secondo Newsweek al Baghdadi stesso avrebbe azionato la cintura esplosiva che aveva al corpo per non cadere prigioniero, una volta vistosi accerchiato. Una notizia che, se confermata, segnerebbe una svolta nella lotta all'Isis. La figura di al Baghdadi era paragonabile come importanza al capo carismatico di Al Quaeda, Osama Bin Laden. ucciso nel 2011.



Secondo quanto riferito dal Corriere della Sera dovrebbe essere Donald Trump in persona a confermare la notizia in conferenza stampa alla Casa Bianca nelle prossime ore. Intanto, il presidente degli Stati Uniti ha scritto sul proprio profilo Twitter una piccola anticipazione: "Qualcosa di grande è accaduto!".