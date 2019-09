Wanda Nara ancora a Tiki Taka. Pierluigi Pardo, giornalista e presentatore del talk show calcistico in onda sulle reti Mediaset, torna a parlare della moglie e procuratrice di Mauro Icardi: "Come già espresso alla Direzione confermo che se la vertenza legale tra Inter e Icardi fosse proseguita non me la sarei sentita di condurre il programma con Wanda parte del cast fisso, per logici motivi di equidistanza verso tutte le parti in causa. Ora che la causa è stata ritirata e Icardi ha rinnovato, da parte mia c’è come ovvio la massima disponibilità a continuare con Wanda e tutto il cast di Tiki Taka in un clima di massima collaborazione. Ci vediamo il 15 settembre su Italia 1".



SEMPRE PRESENTE - Mediaset ha confermato, quindi, la showgirl argentina all'interno del programma, con Wanda Nara che quindi sarà presente in tutte le puntate della trasmissione, che riprenderà il 15 settembre.