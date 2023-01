Questo articolo non è frutto della redazione di Calciomercato.com, ma è scritto da uno studente del Dipartimento di Comunicazione e Ricerca Sociale, Università La Sapienza di Roma, e rientra nella convenzione che Calciomercato.com ha siglato con l'ateneo romano, nello spirito di valorizzazione dei prodotti degli studenti e di facilitazione del loro ingresso nel mondo del lavoro.

Ciò che è accaduto all’di Bergamo ha dell’incredibile:, malattia rara che lo accompagna dalla nascita.Potrebbe sembrare una puntata di Dr. House ma parliamo di una storia vera, con il donatore del bambino interpretato da suo padre, il quale prima di donare il lobo polmonare aveva già dato in precedenza il suo midollo.La notizia è stata riportata da Agi.it, specificando che il precedente trapianto di midollo non era andato a buon fine per via della malattia da trapianto contro l’ospite, per cui le cellule del donatore non vengono riconosciute dall’organismo. Il bambino ha accusato di conseguenza, portando padre e figlio a sottoporsi a una nuova operazione, ancora più rischiosa.I due sono attualmente ricoverati al Papa Giovanni XXIII in prognosi riservata. Agi.it ha riportato i dettagli della difficile operazione:, per una durata complessiva di 11 ore, lasso di tempo in cui è stato possibile preparare il bambino a ricevere il lobo polmonare del padre. L’intervento è stato autorizzato in via speciale dal CNT, il Centro Nazionale Trapianti.Il direttore del centro,, ha affermato a Tgcom24: “L'utilizzo del lobo polmonare del papà del bambino, già donatore del midollo, costituisceL'auspicio è che la donazione di questo papà a suo figlio porti a un successo completo del trapianto e, pur nella sua eccezionalità, possa convincere ulteriormente i cittadini delle in particolare dia una spinta positiva ai trapianti, sia da donatore deceduto che da vivente: in Italia ci sono molti pazienti in attesa e il fabbisogno non è ancora del tutto soddisfatto”.Infine, Cardillo ci ha tenuto a sottolineare l’importanza dell’operazione in una città come: “Trovo altamente simbolico che a realizzarlo sia stato il Centro trapianti della città simbolo della lotta al Covid, un vero e proprio 'trapianto di respiro' dopo un lungo periodo di emergenza per il Servizio sanitario e per tutto il Paese”.