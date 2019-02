Al termine della gara contro il Genoa, ai microfoni di Lazio Style Channel è intervenuto il dott. Fabio Rodia per fare il punto sull'infermeria della Lazio: "Rassicuriamo tutti sulle condizioni di Radu. Ha avuto un problema gastrointestinale nelle ultime ore quindi aveva perso tanti liquidi prima della partita ed era completamente disidratato. Era stremato, non ce la faceva più in campo, ma è tutto risolvibile".



LEIVA, IMMOBILE E PAROLO - "Siamo molto soddisfatti per il recupero di Lucas Leiva che aveva avuto un trauma distorsivo con il Siviglia, ma anche per quanto fatto con Immobile. Abbiamo rispettato i tempi e il programma di recupero. Abbiamo avuto degli accertamenti positivi anche per Parolo, dobbiamo lavorare per far rientrare l’infiammazione dovuta alla distorsione".



BASTOS, LUIZ FELIPE E MILINKOVIC - "Bastos ha riportato una lesione muscolare di primo grado agli adduttori. Ha già iniziato il programma di recupero, lo valuteremo giorno per giorno. Milinkovic è stato sottoposto a degli esami che hanno evidenziato un miglioramento della lesione. Luiz Felipe ha avuto un risentimento alla coscia sinistra, in una zona diversa dove aveva avuto la lesione qualche settimana fa. La sua situazione va monitorata. Adesso il nostro impegno è quello di non rammaricarci per quanto accaduto, ma di cercare di recuperare tutti nel minor tempo possibile".