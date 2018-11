Al termine dell’allenamento odierno della Lazio, il Dott.è intervenuto ai microfoni di Lazio Style Radio, 89.3 FM: “Abbiamo ultimato gli accertamenti e quindi possiamo ora comunicare che il calciatore Milanha riportato una distrazione del bicipite femorale della coscia destra. Non si tratta di alcuna lesione di rilievo, il calciatore ha già iniziato a seguire una terapia specifica, un protocollo personalizzato. Verrà monitorato quotidianamente, sicuramente i tempi di recupero non saranno lunghissimi. Leiva, ricordiamo, ha riportato una lesione tra il primo ed il secondo grado all’adduttore: dal punto di vista terapeutico, viene monitorato quotidianamente, anche due volte al giorno e tutto sta procedendo per il verso migliore. Tra quanto sarà nuovamente in campo? Ogni sportivo reagisce in modo individuale”.