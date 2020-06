Sospiro di sollievo definitivo per quanto riguarda Sergej Milinkovic Savic. Queste le parole di Ivo Pulcini, responsabile sanitario della Lazio, in diretta a Punto Nuovo Sport Show: “Sta alla grande, l'ho visto stamattina. Voi giornalisti meritate degli applausi, ma qualcuno a volte scrive qualcosa di troppo. L'umore dei giocatori è talmente alto che si nascondono anche problemi di piccoli traumi di sovraccarico che possono esserci in questo periodo. Con uno staff medico come il nostro, Milinkovic ce la farà per l'inizio del campionato (ride, ndr)”.



Niente di preoccupante, quindi, per il centrocampista serbo, punto fermo e di forza della Lazio di Simone Inzaghi, pronta a giocarsi lo scudetto con Juventus e Inter con il suo fuoriclasse. Perché l'allarme è rientrato e Milinkovic ci sarà.