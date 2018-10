Il coordinatore dello staff medico biancoceleste, il Dott. Fabio Rodia, è intervenuto quest’oggi ai microfoni di Lazio Style Radio, 89.3 FM: "Milan Badelj ha effettuato oggi degli esami strumentali perché abbiamo osservato nella giornata di ieri che persistevano alcuni problemi muscolari: i test effettuati hanno escluso lesioni muscolari evidenti. Dovremo ripetere gli esami nelle prossime ore, ma il calciatore ha già intrapreso un programma personalizzato: siamo ottimisti per un suo rapido ritorno in campo. Siamo sempre in apprensione con i giocatori che partono con le proprie Nazionali: i cambiamenti metereologici, le metodiche di allenamento diverse e le condizioni dei campi sui quali si disputano queste gare ci portano spesso a dei problemi".



"Per quanto riguarda Riza Durmisi, invece, tutto procede nel migliore dei modi. Effettueremo gli ultimi controlli al termine della prossima settimana e, a seguito di tali controlli, contiamo di reintegrare l’esterno con il resto della squadra".