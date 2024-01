Medico Lazio: 'Quando torna Immobile? Abbiamo due obiettivi'

Il punto infortunati in casa Lazio, chi recupera e chi no per il campionato. Questo il resoconto del medico sociale Fabio Rodia ai canali ufficiali del club:



ZACCAGNI - "È tornato a Roma senza poter indossare le scarpe da Udine tanto il piede era gonfio".



ISAKSEN - "Era uscito dall'ultima partita con una distrazione al ginocchio. Stiamo stati in difficoltà per recuperare tutti in tempi brevissimi e stretti. Devo ringraziare tutto lo staff per il lavoro".



PROVEDEL - "Abbiamo avuto la tegola ieri della febbre molto alta di Provedel, che è stato più che degnamente sostituito. Siamo ottimisti per lui, persistendo un paio di giorni dovrebbe sbloccarsi la situazione anche se siamo nel pieno di un’epidemia influenzale. Si è trattato di un raffredamento probabilmente".



IMMOBILE - "Sta proseguendo con il lavoro. Noi abbiamo non solo come finalità la partita di domenica, ma anche la Supercoppa in Arabia. C'è tanta euforia e gioia in questo momento, per ora stanno tutti bene, poi domani facciamo il resoconto".