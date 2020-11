Il calcio italiano è in pieno caos: tamponi, Asl, ricorsi... il Covid condiziona anche l'Italia del pallone, che nonostante tutto va avanti tra mille difficoltà. La Juve di Pirlo continua il suo percorso di crescita e prepara la gara di sabato prossimo dopo l'1-1 contro la Lazio, che non aveva a disposizione Leiva, Strakosha e Immobile perché positivi al Covid. Anzi, in un laboratorio i loro test erano risultati positivi e in un altro negativi. Per questo episodio è in corso un'indagine della Procura Federale, intanto a fare il punto della situazione è Gianni Nanni, medico del Bologna e punto di riferimento per il CTS sulla Serie A: "Ci sono delle regole da rispettare, punto e basta - ha detto nella nostra intervista - Se si esce dai binari si rischia di deragliare. Non so se sia successo, ma se si sta alle regole e si rispettano seguendo i protocolli scritti non ci sarebbe nulla da decidere".

