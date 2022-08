Megan Fox ha 20.4 milion di followers su Instagram, Kourtney Kardashian invece ne ha 193 milioni. Messe insieme, fanno una superpotenza dei social. E se poi le foto sono piccanti, il web rischia seriamente di esplodere. Kourtney e Megan infatti hanno posato insieme in una serie di scatti provocanti per la campagna pubblicitaria di SKIMS, il brand di abbigliamento fondato dalla star dei reality americani e Jens Grede. "Dovremmo avviare Only Fans?", chiede provocatoriamente la Kardashian nella didascalia delle foto postate sui loro profili Instagram.



