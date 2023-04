Partiamo da un dato:. Con la rete di ieri è salito a 4 in Ligue 1, come lui solo Mathys Tel del Bayern Monaco e compagno di squadra nelle giovanili della Francia. Ma se i tedeschi hanno investito 20 milioni per prendere il loro gioiello, il Monaco Ben Seghir se l'è cresciuto in casa. Un talento a costo zero, sognando Messi: "Il miglior giocatore al mondo" ha raccontato tempo fa il ragazzo, che prima di ogni partita studia movimenti e giocate di Ousmane Dembelé e di Neymar. Cuffie all'orecchie con musica afrobeat sullo sfondo e sguardo puntato sui video.- I frutti si vedono, nel 4-2 del Monaco allo Strasburgo ha messo la firma calciando al volo dall'altezza del dischetto. Al posto giusto, al momento giusto. Questione di attimi, come quella doppietta al debutto in Ligue 1: entra nel secondo tempo e in meno di mezz'ora fa due gol all'Auxerre. E a fine partita scoppia in lacrime.La prima doppietta di Mbappé è arrivata a 18 anni, per dire.- Poco male però, perché il sogno di Ben Seghir è un altro: "Voglio giocare contro mio fratello". Salim, attaccante esterno classe 2003 in prestito dal Marsiglia al Valenciennes.. Come un pittore con un pennello, come un poeta con la sua penna. Personalità da vendere e voglia di esplodere, ma se non dovesse andare bene con il calcio ha un piano B già pronto: "Mi piacerebbe lavorare nell'ambito immobiliare". Gestione degli affari e contabilità, per la precisione.- Se chiedete all'allenatore del Monaco Clement che ne pensa di Eliesse, lui fa spallucce: "Tecnicamente non ha niente da invidiare a nessuno. Voi lo avete scoperto oggi, noi no".facendolo partire anche da titolare. Ieri il quarto gol - e 3 assist - in 15 presenze tra campionato e coppe col Monaco, Ben Seghir è in rampa di lancio. Il settore immobiliare può aspettare.