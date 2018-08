"Meité, muscoli e piedi buoni: il Toro scopre l'oro nero", titola La Stampa in merito alle prestazioni di uno degli acquisti estivi dei granata, il centrocampista Soualiho Meité. Il calciatore, seguito lo scorso gennaio dalla Fiorentina, si è trasferito in Serie A dal Monaco ed è stato una delle rivelazioni di questo inizio di campionato, con una rete ed entrambe le gare giocate, oltre a un ruolo da protagonista nel reparto centrale della formazione di Walter Mazzarri. I viola, però, non hanno rimpianti: si godono il proprio centrocampo funzionale, tutto da valutare ma a (quasi) impatto zero.