Il Milan non ha ancora deciso se riscattare o meno il cartellino di Soualiho Meité. Il centrocampista è arrivato in rossonero a gennaio con la formula del prestito oneroso con diritto di riscatto fissato a 8 milioni di euro, una cifra che il Torino spera di poter incassare.



Meité non rientra infatti più nei piani della società granata e, nel caso in cui dovesse tornare alla base, finirebbe comunque sul mercato. Urbano Cairo spera però che il Milan acquisti a titolo definitivo il centrocampista, per assicurarsi immediatamente un piccolo gruzzoletto da poter reinvestire nel mercato in entrata.