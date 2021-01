Il neo-centrocampista del Milan Soualiho Meité ha rilasciato le sue prime dichiarazioni ai canali ufficiali del club rossonero: "Il Milan è una grande squadra dalla grande storia. Il Milan è mitico, ero contento quando mi hanno cercato, ne ho parlato subito con amici e parenti. Il Milan ha sempre avuto grandi giocatori e grossi obiettivi, io voglio partecipare a questo".



Sulle sue qualità: "Sono un giocatore a cui piace il pallone. Mi piace il bel gioco, la tecnica, il palleggio. Mi piace anche crossare con entrambi i piedi".



Sugli obiettivi: "Il mio obiettivo è quello di mantenere il livello di questa squadra, finire il più in alto possibile in classifica e andare avanti in Europa".