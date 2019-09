Mario Melchiot, ex difensore del Chelsea tra la fine degli anni ’90 e l’inizio dei ’00, ha parlato del connazionale Matthijs de Ligt e della sua scelta di sposare il progetto bianconero: “La Juventus è una delle maggiori candidate per la conquista della Champions League. Il calcio italiano è sempre stato rinomato per i difensori e sta tornado dove merita di stare. I top players hanno ricominciato a giocare in Serie A e De Ligt è andato in un club che vince consecutivamente da otto stagioni. E andato in una squadra di super star. Sarebbe potuto andare al Manchester United ma al momento sta vivendo una fase di ricostruzione. Dicasi lo stesso del Barcellona che può considerare fallimentare una stagione nella quale non conquisti la Champions o non approdi in finale. De Ligt ha optato per la società che punta a vincere quel trofeo ed hanno le migliori possibilità di farcela in questa stagione”.