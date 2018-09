Idee chiare, concetti espressi con responsabilità e padronanza. A dispetto dei suoi 19 anniIl centrocampista del Pescara, ma di proprietà dell'Atalanta, si racconta ina calciomercato.com.'Si, sicuramente è stata una cosa che ha influito nella scelta di venire qua. Ma anche il buon rapporto che c'è tra i due presidenti di Atalanta e Pescara. Diversi ragazzi sono venuti qui come Valzania e Capone e Pescara li ha saputi valorizzare. E' stata una scelta difficile, perchè avevamo molte offerte, ma mi sento di dire che è stata quella giusta'.'Mi piace molto come città, il centro, il mare. Si mangia molto bene e poi c'è l'affetto delle persone, sono super disponibili'.'Lo staff mi piace moltissimo, lavorano bene e duro. Qui chi merita in allenamento gioca il sabato. Il mister mi ha detto di stare tranquillo, ho parlato molto con il vice Pesoli. Mi chiedono di giocare come so, che ho buoni mezzi per fare bene. Mi è stato d'aiuto'.'Noi quest'anno puntiamo a molto più di una salvezza. Siamo partiti forte, in tre partite non abbiamo ancora perso, stiamo facendo bene. C'è il giusto connubio tra giovani e esperti, noi magari tentiamo più la giocata mentre loro sono pronti adare consigli. Puntiamo in alto'.'Si, io spero di dimostrare di essere della categoria, di fare di più. Il mio obiettivo è quello di tornare all'Atalanta, la mia squadra, per contendermi una maglia e se non sarà il momento lo capirò'.'Ho pianto, è stato un giorno bellissimo. Qualsiasi ragazzino di Bergamo sogna di giocare con l'Atalanta. I miei genitori sono bergamaschi, tutta la mia famiglia è bergamasca. Andare lì ed essere scelto è stata una cosa bellissima, ero molto emozionato, ho pianto per la gioia. Da lì è partita tutta la trafila con 11 anni all'Atalanta, l'esordio in serie A e adesso sono qui in prestito per poi tornare lì'.'Migliaccio sicuramente, mi ha aiutato tantissimo. Prima di essere stato un grande giocatore, è un grande uomo. I giorni antecedenti dell'esordio in serie A anche lui mi parlò tantissimo. Un altro giocatore che cerco di seguire è Cristante per i movimenti che fa, all'Atalanta ha fatto una decina di gol con gli inserimenti. Io, come mezzala, cerco di farli, mi piace tantissimo. Ho cercato di apprendere da tutti qualcosa, anche da Gagliardini'.'Sicuramente se mi ha permesso di fare l'esordio in A, qualcosa in me aveva visto. Lui è un allenatore molto coraggioso, lanciare un giovane così in serie A, a 17 anni è una cosa forte. Non era una partita qualsiasi contro la Juventus, ci stavamo giocando l'Europa. E' stato fantastico contribuire in piccola parte al raggiugimento di quell'obiettivo'.'Si, ovvio che il sogno di tutti è quello di giocare in un top club ma voglio meritarlo passo dopo passo. Se farò bene arriverà anche questo. Con Alessandro ci siamo visti settimana scorsa, dopo la partita con il Brescia sono tornato a Bergamo perchè lui era nelle zone. Diciamo che teniamo sempre vivo il nostro rapporto, abbiamo fatto 10 anni insieme e c'è un legame forte'.'Quest'anno mi sono diplomato in scienze umane. Dall'anno prossimo valuterò anche l'università. Dopo il diploma volevo prendermi un anno per il calcio'.'Si, assolutamente. Questo lo devo ai miei genitori che mi hanno indirizzato su questa strada. Avere la testa è importante sia nel calcio che fuori'.'Passo dopo passo siamo arrivati fino alla finale, era un traguardo che non veniva raggunto da tempo. Purtroppo non abbiamo vinto come speravamo. Abbiamo dimostrato che in Italia ci sono i giovani forti e che vanno valorizzati'.'Si sapevamo che eravamo l'unica nazionale a giocarsi qualcosa di importante, perchè tutte le altre erano uscite. Avevamo gli occhi puntati addosso ma c'era quel senso di responsabilità che poi ti dava quella forza in più'.'Ci stiamo già preparando con il mister Nicolato, ci tiene molto sul pezzo. Adesso toccherà a noi'.'Sicuramente mi lusinga molto essere corteggiato da squadre di questo tipo, chiunque sogna di andare in un top club. Però è una cosa che devi meritare, passo dopo passo. Io punto a quello, sarei molto felice'.'Direttamente non sapevo nulla, so che c'erano delle persone a vedermi e leggevo anche io le notizie. Sa tutto il mio procuratore'.'Con Mattia ci siamo sentiti, ho un buon rapporto con lui. Andavo con il pulmino con lui già ai tempi della Primavera, è un ragazzo d'oro. Gli auguro il meglio, dimostrerà sicuramente il suo valore'.'Io cerco di imparare il più possibile per giocare sia in una posizione avanzata che arretrata. Il mio idolo è Zidane, lui con il primo controllo aveva aperto un mondo di giocate. Quello per me è importantissimo anche per la mezzala, se riesci a fare il primo stop orientato tutto è più facile'