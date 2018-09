"Pescara è la vetrina ideale per un giovane, non potevo trovare un posto migliore". Parole dello scorso 11 agosto di Filippo Melegoni. Piena preparazione, una stagione ancora da disegnare in quelli che sono i bordi, da colorare poi col talento del centrocampista in prestito dall'Atalanta (foto PescaraCalcio.com di Massimo Mucciante). E i primi sprazzi delle sue potenzialità si sono visti al debutto contro il Livorno.



FIDUCIA PILLON - "Melegoni è molto ordinato, vede la giocata bene. Mi piace molto". Così Bepi Pillon sabato, nella conferenza stampa pre gara. "Ottima partita di Melegoni, ragazzo molto intelligente che sa inserirsi bene negli spazi". Sempre il tecnico degli abruzzesi, sempre su MelegonI, questa volta dopo la gara. E in effetti il classe '99 ha lasciato il segno.



GLI OCCHI DEL MILAN - 80 minuti di qualità e inserimenti, di personalità e belle giocate, da mezzala sinistra al fianco di Memushaj e Brugman, con la chicca del rigore del momentaneo 2-0 procurato: furbo ad anticipare il difensore con un tocco morbido ed elegante col destro, sfegatato nell'abbraccio a Cocco dopo il gol. Prima partita in Serie B, prima voce statistica riempita. Con gli occhi del Milan sempre addosso. Già, perché i rossoneri, che lo seguono dai tempi di Mirabelli e Fassone, non hanno fatto alcun passo indietro. Leonardo e Maldini studiano la crescita del classe '99, finalista all'Europeo Under 19 perso contro il Portogallo. E l'Atalanta? Gongola e attende, consapevole di avere tra le mani l'ennesima promessa in rampa di lancio. In una piazza in cui è passata gente come Verratti, Insigne, Immobile e Politano. L'Atalanta aspetta, il Milan studia. E Melegoni cresce.



