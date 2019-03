Il mercato dei giovani è da sempre una priorità per la Juventus. Fa parte dell'impostazione del ds Paratici, occhi addosso ai migliori talenti preferibilmente italiani, da bloccare e prenotare per il futuro. Dai tempi del debutto con l'Atalanta, la Juve segue da vicino Filippo Melegoni: lo scouting bianconero non perde d'occhio il talento classe '99, centrocampista fisico di personalità, con ottimi piedi e visione di gioco. Un prospetto importante che sta vivendo un'ottima annata al Pescara, Pillon cambia spesso protagonisti ma Melegoni sa dare risposte all'altezza nonostante i 20 anni compiuti da poco. Insomma, un prestito intelligente e approvato in una realtà che da sempre svezza prospetti.



RADAR JUVE - Giovanissimo ma pronto, la Serie A lo aspetta. E la Juventus spesso ragiona su operazioni di questo tipo, come ha fatto l'Inter con Bastoni: bloccare un talento e studiare il percorso giusto, Melegoni piace molto e rientra nelle idee bianconere in vista dell'estate quando saranno fatte le scelte definitive. Senza dimenticare che l'Atalanta lo ritiene un elemento prezioso, Gasperini stravede per Melegoni ed è maestro nel lanciare i giovani, in caso di Europa non è da escludere una permanenza a Bergamo. Tutto aperto e troppo presto per pensarci, c'è da chiudere alla grande la stagione col Pescara con gli occhi della Juve addosso. Intanto Melegoni cresce, i top club osservano, tempo al tempo...