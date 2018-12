Una delle coppie più longeve del nostro calcio rischia di essere in crisi. La storia d'amore e il matrimonio fra la bellissima ex-velina e showgirl Melissa Satta e l'attaccante ex-Milan oggi al Sassuolo, Kevin-Prince Boateng è ai minimi storici. I ben informati danno i due in crisi profonda, con liti continue e discussioni sempre più frequenti, ma Melissa, sempre in forma smagliante, ha confermato ai microfoni di Chi che "Finché avrò la fede al dito vorrà dire che sarò ancora sposata".



Non una smentita forte e, anzi, una dichiarazione che alza l'attenzione sulle difficoltà della coppia. La Satta ha ripreso a postare foto hot in intimo e in costume su instagram aspettando le vacanze invernali. Che possano essere la chiave per ridare vita alla loro relazione? Per ora ecco le sue foto nelle nostra gallery.