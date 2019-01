Melissa Satta e Kevin Prince Boateng si stanno lasciando. I due, come rivelato dal settimanale Oggi hanno avviato tramite l'avvocato Marcello D'Onofrio le pratiche per la separazione avviando la fine di una delle storie più lunghe e durature del nostro calcio.



I due sono in crisi da oltre un anno e, sebbene stiano provando a mantenere calmi i toni della separazione per il bene del figlio Maddox, sono tanti i motivi che hanno portato alla rottura. In primo luogo, riportano i media tedeschi, la lontananza prima in Germania e poi al Sassuolo. Sì perché Melissa ha scelto di non trasferirsi continuando a vivere a Milano. Oltre a questo c'è anche un riavvicinamento di Boateng con la sua ex-moglie Jenny. I due sono tornati a parlarsi da tempo e questo ha di fatto compromesso ogni possibilità di riappacificazione con Melissa.



L'ex velina ora si sta dedicando a sé stessa e ha intrapreso un'autentica vita da single. Si reca da sola agli eventi mondani milanesi a cui è invitata e porta il figlio al parco insieme al cagnolino facendosi accompagnare soltanto da qualche amica. Una vita nuova lontano da Boateng, e dal mondo del calcio (almeno per ora). Ecco Melissa.