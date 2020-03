La star di Ex On The Beach la bellissima e biondissima Melissa Reeves che nello show di MTV ha avuto relazioni fra gli altri con Gaz e Ashley ha rivelato con un post pubblicato sul suo profilo instagram e poi rimosso chi è il padre del bambino che porta in grembo. Si tratta del calciatore Danny Simpson oggi all'Huddersfield ed ex-Leicester che però in passato era stato giudicato colpevole di molestie vero un'altra fidanzata.



Secondo il Daily Mirror Melissa ha avuto una storia con il calciatore che non ha mai confermato la paternità del figlio di Melissa. Secondo amici dei due, tuttavia, nell'utlimo periodo è tornato a stare molto vicino all'ex-star di MTV e a prendersi cura di lei. Che sia la volta buona? Per ora ecco nella nostra gallery le foto di Melissa nel corso del programma e prima della gravidanza!