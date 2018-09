Bellissima, simpaticissima e con il pallone al centro del suo mondo. Melissa Satta, moglie di Kevin Prince Boateng si è concessa ad una bella e divertente intervista a Tuttosport in cui ha raccontato la sua smisurata passione per il mondo del calcio".



SU BOATENG - "Sta facendo bene e spero sempre che segni, come ha fatto con Genoa e Cagliari. Domenica sarà dura contro Cristiano Ronaldo. Kevin mi ha detto che è il più forte del mondo davvero e di lui mi fido. Io domenica sarò a Torino. Mi piace fare le trasferte, sono già andata a Cagliari e sarò allo Stadium",



ABBONATEVI AL SASSUOLO! - "Andrò però anche in casa. Ci siamo io e Federica Nargi, un motivo in più per abbonarsi al Sassuolo. E quando ricapita un’occasione del genere ai tifosi neroverdi".



TIFO MILAN - "Tifo sempre Milan, mi avrebbe fatto piacere se Kevin ci avesse giocato di nuovo, ma le scelte sono sue e mi sembrano giuste. A Modena si sta bene, si mangia benissimo e io posso raggiungerla tranquillamente da Milano, sono meno di 200 chilometri".