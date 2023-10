Nel corso dell'intervista concessa a Belve Melissa Satta, oggi fidanzata di Matteo Berrettini, ma storica ex di Vieri e Boateng è stata stuzzicata sul confronto con l'altra storica velina mora, Elisabetta Canalis, e a cui ha risposto con una frecciatina alla collega: "Diceva che la imitavo? Siamo quasi di due generazioni diverse..."



Pronta la risposta ironica della Canalis, anche lei spesso e volentieri legata sentimentalmente con calciatori come Reginaldo e lo stesso Vieri che pizzicata da un follower ha reagito con l'emoticon di una vecchietta che balla al commento: "Ho sentito che sei di un'altra generazione".



Eccole nella nostra gallery. Un confronto? No grazie.