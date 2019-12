Tifosissima del Milan, wags del pallone, modella, attrice, showgirl e chi più ne ha più ne metta. Melissa Satta non passa mai inosservata qualunque cosa faccia e non solo perché é la compagna dell'attaccante della Fiorentina Kevin-Prince Boateng.



Nella giornata di ieri la bellissima Melissa ha usato il suo profilo instagram per celebrare i 120 anni della storia del Milan facendo gli auguri al club del suo cuore, ma nella serata di ieri, presente al Franchi per assistere a Fiorentina-Inter ha anche difeso il piccolo tifoso interista insultato insieme al padre in tribuna e costretto a lasciare il proprio posto in lacrime.



Melissa ha difeso il ragazzo condannando il gesto: "Firenze è stupenda e la Fiorentina pure, ma queste persone che hanno fatto questo sono da lasciare a casa e non bisogna permettergli di rovinare il nome del tifo fiorentino. Mi dispiace ma i non vi chiamo tifosi, vi chiamo ignoranti!".