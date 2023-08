Continuano le vacanze in Sardegna per Melissa Satta, che per qualche giorno è rimasta senza il compagno Matteo Berrettini: il tennista azzurro è in Canada per il torneo Masters 1000 Toronto. Berrettini, che ha disputato l'ultimo Wimbledon all'altezza della sua fama, è uscito da un momento difficile, come ha confessato in una recente intervista: "Ho conosciuto il buio, il tennis è uno specchio impietoso. Tra i colleghi ho un solo amico". Dal crollo dopo l’infortunio alla rinascita. Nella testa del primo tennista italiano finalista a Wimbledon: "Mi sono sentito spaesato, ho ritrovato la bellezza tornando bambino". Ora il momento difficile sembra passato, anche grazie al sostegno di Melissa, con la quale il legame è sempre più forte. E quindi via libera ai tornei estivi per Matteo, e al mare per Melissa, in attesa che anche per lei riprendano gli impegni televisivi in autunno.



