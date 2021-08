Che estate per, più in forma e affascinante che mai! Dal punto di vista professionale, la showgirl ed ex Velina di Striscia la notizia non ha certo bisogno di presentazioni. La Satta ha trascorso l'ultimo periodo fra Sardegna e Spagna (Baleari), con il nuovo fidanzato Mattia Rivetti, e il figlio Maddox, avuto 7 anni fa con l'ex marito Kevin-Prince Boateng. Su Instagram, dove ha un seguito di 4,4 milioni di followers, Melissa ha pubblicato nuove e bellissime foto, che la ritraggono al mare e come testimonial dei prodotti che pubblicizza.