"Come sto vivendo la quarantena? Odio stare chiusa in casa e non poter andare a lavorare. Purtroppo non sarò al "Club", la mia quarantena finisce lunedì, seguirò i miei compagni da casa". Melissa Satta, ex-Velina nonché storica ex-compagna di Kevin-Prince Boateng ha confermato con una stories su instagram di essere costretta all'isolamento fiduciario e, di conseguenza, di non poter presenziare alla trasmissione Sky che la vede protagonista da inizio stagione.



La quarantena è però super-sexy per la bellissima Melissa che ha postato uno scatto in bianco e nero con un body bianco sgambatissimo da lasciare senza fiato. Eccolo nella nostra gallery