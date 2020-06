In Turchia è scoppiata la polemica attorno a Kevin Prince Boateng per una maglia gettata dopo una sostituzione con il suo Besiktas, ma le scuse del centrocampista hanno riportato la pace con la tifoseria. Chi non si dà pace o meglio non si ferma mai è invece la sua compagna Melissa Satta che nell'ultimo periodo si è ridata intensamente al fitness.



Al punto da lanciare le dirette instagram in cui mostra i suoi allenamenti al girdo: "Chi vuole allenarsi con me?" Dirette che hanno molto successo e che mostrano una Melissa già tonica e in grande forma. E come mostrano altri suoi scatti postati sul web la prova costume è già ampiamente superata. Eccoli nella nostra gallery.