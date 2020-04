La quarantena di Melissa Satta è sicuramente priva di noia dato che l'ex velina mora e compagna di Kevin Prince Boateng non sta mai ferma e, soprattutto, delizia i suoi fan con storie e scatti divertenti, ma anche super-sexy. Come l'ultimo in cui si è divertita a travestirsi da studentessa sexy interpretando Britney Spears con il look del suo primo singolo Opss... I did it again.



Ecco la FOTO E ALTRE DELLA SPLENDIDA MELISSA NELLA NOSTRA GALLERY