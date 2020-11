La notizia della positività al Covid di Melissa Satta non era trapelata e oggi a darne conferma è stata la stessa showgirl e storica ex velina e orami ex anche dell'attaccanta Kevin Prince Boateng. Attraverso i social network, infatti Melissa ha confermato che finalmente lei e suo figlio Maddox sono risultati negativi al tampone di controllo.



"Finalmente oggi è arrivata una bellissima notizia, sia io che Maddox siamo risultati negativi. Perchè si purtroppo siamo stati contagiati anche noi e abbiamo passato 2 settimane in casa. ​Non ne ho parlato prima, ho voluto vivere questo momento in riservatezza". Nelle ultime settimane, infatti, Melissa aveva continuato la propria vita social come sempre, mostrandosi in foto, bellissima come sempre. Eccole nella nostra gallery.