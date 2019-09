Il Festival del Cinema di Venezia ha preso ufficialmente il via e come ogni anno il tappeto rosso della kermesse si anima e riempie non solo di attori, attrici e registi, ma anche di personaggi showgirl e soubrette del nostro showbiz. E in occasione dell'anteprima del film J'Accuse di Roman Polanski a rubare l'occhio in passerella è stata... Melissa Satta.



Bellissima come sempre, la compagna dell'attaccante della Fiorentina Kevin Prince-Boateng si è presentata con un completo tanto elegante quanto sexy con pantalone a 3/4 e una giacca completamente aperta sul davanti che tutto faceva tranne che nascondere il decolleté dell'ex-velina. Pronto il commento della punta viola: "Illegale!"



E ha ragione. Ecco gli scatti nella nostra gallery.