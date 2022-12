“Non è possibile che ci possano essere degli aiuti al calcio, le società sportive devono essere in grado di gestire bene i propri bilanci”. Con queste dichiarazioni la Premier Giorgia Meloni, secondo quanto appreso quest’oggi da Agi tramite fonti parlamentari, ha commentato le possibilità che l’esecutivo possa andare nuovamente in soccorso al calcio italiano:secondo il primo ministro quindi sarebbe qualcosa di incomprensibile rateizzare i debiti dei club professionistici nostrani con l’emendamento preparato al dl Aiuti Quater, sul quale il Ministero delle Finanze in precedenza aveva dato già parere negativo.



Sulla stessa linea anche il ministro dell’Economia Giorgetti che, ponendosi in accordo con quanto detto da Meloni, ha spiegato che l’esecutivo cercherà una soluzione per tutte le aziende in crisi, ma non una norma ad hoc per le società calcistiche. Il tema delle tasse sospese – scadenza al prossimo 22 dicembre per il pagamento – preoccupa le società calcistiche italiane: tra Serie A, B e C in ballo c’è circa mezzo miliardo. Tra i più indebitati col fisco i club del massimo campionato italiano, Inter, Milan e Juventus.



Se tutto questo per la Fiorentina non si tratta di una vera e propria vittoria poco ci manca, soprattutto per il suo presidente Rocco Commisso. Il patron italoamericano da sempre si era schierato contro questi club che, potendo godere di non sa quali garanzie, annualmente spendevano più di quanto incassassero. E adesso che succederà?