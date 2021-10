In una città dove la maggioranza relativa dell'elettorato storicamente vota a destra, un capace dirigente politico sa costruire blocco sociale capace di eleggere un sindaco di destra. Giorgia Meloni non ha saputo farlo. Esistono infatti altre professionalità politiche oltre a quella della propaganda.. Le due grandi città del Nord hanno respinto il candidato sindaco leghista, sia nella versione "di lotta" (Salvini-Bernardo), sia nella versione "governista" (Giorgetti-Damilano).Pd elegge a Milano, Roma e Torino tre sindaci senza l'appoggio di M5S. M5S che è socio di piccola minoranza nella maggioranza che ha eletto i sindaci di Napoli e Bologna. Cinque a zero sulla destra, manita. Ed M5S che in questi risultati elettorali ha avuto il ruolo della comparsa.Batoste in casa per Meloni e Salvini, M5S figurante e non attore, Pd vincitore. Ma non sono le politiche, neanche ci somigliano. Meloni e Salvini già ritrovano identità comune in funzione anti governo sui fatti di Trieste. Negli stessi fatti di Trieste già si vede che un simil M5S antisistema, come quello delle origini, magari raccolto intorno a Di Battista, a quelle elezioni ci sarà. Per i sindaci non c'è stata partita, anche a Varese e Latina sconfitte elettorali per terre ed elettorati rispettivamente di Salvini e Meloni. Le politiche quindi...Le politiche niente quindi. Le politiche sono un'altra partita con tuttora pronostico a favore, magari un po' meno, della destra. Letta segretario Pd esulta perché "nostri elettorali si sono fusi". In realtà non si è fuso granché con l'elettorato Pd, è l'elettorato M5S che si è squagliato.Centinaia prima ad opporsi allo sgombero fatto con gli idranti, sgombero del varco 4 dello scalo. Migliaia poi in città a protestare per lo sgombero. Tra le centinaia davanti al varco, decine di portuali. Tra le migliaia in corteo in città, portuali sempre a decine, le migliaia le fanno i No Vax (qui No Vax e No Pass si vedono perfettamente sovrapposti e sovrapponibili). I No Vax si erano presi il porto, o meglio i suoi varchi, dopo tre giorni di blocco la polizia li ha sgomberati.Immobili, beni mobili, investimenti, risparmi...tutto ciò che fa patrimonio delle famiglie. Quanto a testa, o meglio a famiglia? Dipende. In Africa patrimonio medio familiare di 6.500 dollari. In America Latina patrimonio pari a 22.500 dollari. India: 14.600 dollari di patrimonio. Cina: 58.000 dollari. Asia-Pacifico: 54.200 dollari. Nord America: patrimonio pari a 417.700 dollari. E noi, Europa? In media patrimonio pari a 154.000 dollari. Media mondo: 70.800 dollari.Analisi di mercato e consumi per Vinitaly: le donne hanno superato in percentuale i maschi quanto a consumo di vino: 55% contro 45%. E' sorpasso, per la prima volta. E a guidare il sorpasso le ragazze e donne tra i 18 e i 35 anni.