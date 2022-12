I club professionistici italiani del calcio non avranno alcun aiuto dal governo. Anzi, il prossimo 22 dicembre dovranno regolarmente versare. Ha le idee chiare Giorgia, Premier italiana, che ha chiuso le porte ad una possibile soluzione che aiutasse le società del Bel paese: i debiti non potranno essere spalmati.- Le scadenze resteranno le medesime, e tra gli addetti ai lavori c’è preoccupazione: sono quasi 500, in totale, sottolinea il Fatto Quotidiano, i milioni di euro che i club di Serie A, B e C devono allo stato italiano. I dati più alti naturalmente, si registrano nella massima serie:deve ancora versare 50 milioni di euro, dieci in più della Lazio a quota 40. Chiude il poco onorevole podio la Roma con 38 milioni. Più lontane Napoli con 25 milioni, la Fiorentina con 15 e ilcon 10 milioni.- Cosa accadrà sul fronte dei bianconeri invece, non è chiaro. La Vecchia Signora ha 30 milioni di euro di debito col Fisco, ma di mezzo ci sono anche manovre e stipendi adesso sotto inchiesta. Di conseguenza la cifra in ballo potrebbe variare. La maggioranza dei club comunque, dovrebbe riuscire a rispettare gli impegni, mentre non ci sono certezze assolute su società in sofferenza come Sampdoria ed, senza dimenticare il Torino e la Lazio citata in apertura.