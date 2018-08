Ci siamo. Domani alle 18 scocca l'ora di Cristiano Ronaldo all'Allianz Stadium, la prima esibizione stagionale dell'asso portoghese nella casa della Juventus. Avversario di turno la Lazio in una partita divenuta evento e che, come tale, sta provocando qualche problema a chi non è ancora riuscito a garantirsi un tagliando per accedere allo stadio. Maurizio Crosetti, per La Repubblica, ha provato a spiegare come funzioni la vendita dei biglietti per assistere a un match casalingo di cartello della Juve, partendo dal presupposto che gli abbonati, 29.300 (il 95% ha rinnovato nonostante l'aumento dei prezzi), occupano la gran parte dell'impianto.





"Due righe nere sono tracciate sui biglietti in vendita riservata (ci torneremo), già esauriti, mentre la didascalia su quelli in vendita libera dice: inizio vendita 13 agosto 2018, fine 25 agosto 2018 ore 18. È l’ora di inizio di Juventus-Lazio! Clicchiamo dunque su "acquista" e compare la seguente dicitura: "Per problematiche relative alla tessera del tifoso, potete contattare direttamente il fan service Juventus qui". È un link, avanti allora. Forse ci siamo. Leggiamo: "Gli abbonati Allianz Stadium 2018/2019 e gli Juventus Member possono chiamare il numero (+39) 011.4544095 (lunedì-venerdì 10-20; sabato 10-14; festivi esclusi). Il servizio è accessibile dall’Italia per gli abbonati digitando il numero di Tessera del Tifoso, mentre per gli Juventus Member con il numero Membership, stampato sulla Membership Card; i J1897 e Black&White/Premium Member possono visualizzare il numero Membership anche accedendo alla pagina Il Mio Profilo dopo il login su Juventus.com.".



Member? Membership? Cosa vuol dire? Noi stiamo solo cercando di regalare Ronaldo allo zio Ignazio. Forse sarà più facile in un sito di biglietti online. Il primo della lista nella videata di Google è Ticketone, dove il solito link ci rimanda al sito della Juventus e finalmente scopriamo che per iscriversi a J1897 Membership dobbiamo spendere 160 euro, mentre per il Black&White ne bastano 50. Non lo fa solo la Juve. Sono le "fidelity card" tipo ipermercato che, entro il 2020, sostituiranno la tessera del tifoso e che di fatto sono strumenti di marketing. Ma noi non vogliamo essere soci di niente, al limite della bocciofila sul Po. E allora no, non si passa neppure qui. Però, pensandoci meglio, forse potremmo cercare un amico che ci ceda il suo biglietto già acquistato, ma si può fare solo con quelli in vendita libera, pochissimi. Ovvio che nessun tifoso bianconero accetterà mai di rinunciare alla prima di Ronaldo a Torino. Nel caso, dovremmo cambiare nominativo sempre passando nel sito della Juventus, ed è giusto perché i biglietti sono nominativi: nell’apposita sezione viene spiegato come procedere al "cambio utilizzatore" indicando numero tipografico, carta di emissione e progressivo emissione, cioè tre codici. "Il nuovo utilizzatore dovrà varcare i tornelli e accedere all’impianto esibendo il titolo cartaceo originale oggetto del cambio insieme alla ricevuta di conferma dell’avvenuta effettuazione del cambio utilizzatore". Avrete capito che l’amico pronto a sacrificarsi non l’abbiamo trovato, quindi non possediamo alcun "titolo cartaceo originale". E se chiedessimo un favore a un tifoso laziale che abbia eventualmente comprato uno dei 2.100 biglietti del settore ospiti venduti lunedì scorso? Già, ma per quelli serviva la "tessera di fidelizzazione SS Lazio". Amen.



È ovvio che ci siamo mossi troppo tardi: i pochissimi biglietti juventini erano stati inceneriti il primo giorno di vendita, 13 agosto, altro che ore 18 del giorno 25. Volendo, su Internet qualcosa ancora si troverebbe per Juve-Sassuolo (63 tagliandi) o addirittura Juve-Napoli (27), biglietti di tribuna da 276 euro a 360. Un po’ tanto. Se ci fossero ancora i bagarini, forse si potrebbe provare con loro. Ma l’unica vera forma di bagarinaggio travestito (si chiama, "secondary ticketing") ed è quel perverso meccanismo che, per Roma-Liverpool di Champions, fece impennare il costo di un biglietto di curva Sud da 65 euro a 351. Non se ne parla. Niente Ronaldo dal vivo, dunque. Anche stavolta lo zio Ignazio dovrà accontentarsi della tivù. Ma l’anno prossimo lo facciamo member, promesso".