Uno è pronto. L'altro è per il futuro. Jorge Mendes così si è presentato alla Juve con due alternative per il dopo Higuain. La prima è quella rappresentata da Raul Jimenez del Wolverhampton, pronto al definitivo salto quando ormai si avvicina ai trent'anni. L'altro invece è una scommessa, che la Juve dovrebbe prendere in sinergia con un altro club: Luis Henrique, talento classe 2001 del Botafogo. E la Juve? Ci pensa. Con grande attenzione.