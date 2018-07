L'affare Cristiano Ronaldo che sta curando in prima persona e che muoverà cifre astronomiche non sarà l'unica, importantissima missione del super agente portoghese Jorge Mendes. L'estate del super agente portoghese è ovviamente concentrata sul colpo che porterà CR7 alla Juventus e che gli farà guadagnare (è l'intermediario dell'operazione sia lato Juve che lato Real Madrid e giocatore) cifre che sfiorano i 30 milioni. Una volta chiusa l'operazione del secolo Mendes non potrà fermarsi perchè, rimanendo in Italia dovrà provare a sbrogliare altri due casi importantissimi in casa Milan.



IL NUOVO SOCIO - La situazione societaria del club di Via Aldo Rossi è tutt'altro che semplice. Oggi dovrebbe essere avviato l'iter che porterà Elliott a diventare il proprietario ufficiale del club, eppure il presidente Yonghong Li non molla la presa tanto da aver già minacciato di avviare cause legali che potrebbero protrarre in lungo la cessione tanto da poter portare in tempi brevi un nuovo compratore che possa prendere il suo posto. In quest'ottica rientra proprio Jorge Mendes che nel corso degli ultimi 3 mesi ha presentato un'importante investitore sia a Yonghong Li che all'ad Marco Fassone. Un'affare congelato e per cui servirà una svolta decisa.



ILCASO ANDRE' SILVA - Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, tuttavia, il caso più spinoso che è chiamato a risolvere l'agente portoghese è il futuro dell'attaccante Andrè Silva. Arrivato dal porto a titolo definitivo per 38 milioni di euro, Silva non ha reso per la spesa effettuata e ora dal Milan è arrivato l'input di cercare una nuova sistemazione con un'operazione che non faccia segnare una minusvalenza a bilancio ai rossoneri. Difficile, soprattutto per le richieste della punta che chiede un club impegnato in una competizione europea come base di partenza e sta rifiutando proposte da club "più piccoli" come ad esempio il Wolverhampton. Ancora una volta servirà un piccolo miracolo sportivo di Mendes, che dopo Ronaldo alla Juve dovrà concentrarsi sempre più sui discorsi di casa Milan.