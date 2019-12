Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport il Napoli deve ringraziare Jorge Mendes se è riuscita a mettere le mani su Gennaro Gattuso. L'allenatore ex-Milan, infatti, ha fra i suoi consiglieri anche il super agente portoghese e grazie a un suo consiglio è riuscito a dire no a tutte le offerte arrivate per lui finora. In particolare Gattuso era il principale candidato sia del Genoa che della Sampdoria per prendere il posto degli esonerati Di Francesco e Andreazzoli, ma Mendes ha spinto Gattuso a riflettere: "Non prendere una squadra tanto per...". Gattuso ha aspettato e ora è arrivata l'offerta giusta del Napoli, un club da Champions.