La serata magica vissuta dalla Juventus e da Cristiano Ronaldo contro l'Atletico Madrid continua a far parlare. Jorge Mendes, il super-agente di CR7, ha commentato così alla Gazzetta dello Sport: "Cristiano è il miglior giocatore della storia del calcio e l'altra sera lo ha dimostrato. È un extraterrestre. Cristiano ha fatto la differenza in Inghilterra, scrivendo la storia dello United. A Madrid è diventato il miglior giocatore di sempre del Real, che senza di lui non avrebbe vinto così tanto. È stato Ronaldo il protagonista delle quattro Champions. Ora sono sicuro che farà la differenza anche in Italia. Sì, farà la storia della Juve. Cristiano è stato epico, mitico, divino".