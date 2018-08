Il mercato di C chiude sabato 25 alle 12, ma c’è sempre molto fermento soprattutto per gli uomini-gol. Il Vicenza ha definito l’arrivo di Arma dalla Triestina che, dopo il tentativo per Cacia (ex Cesena), è in pressing per riavere Granoche, in uscita dallo Spezia e già a Trieste dal 2007 al 2009. Caturano va all’Entella in prestito dal Lecce nell’ambito della cessione di La Mantia. De Cenco (Padova) si accasa al Sudtirol. Il Rimini fa la corte a Juanito Gomez (ex Cremonese). E Mendicino (Cosenza, era a Monza) è del Monopoli.



NORD - Scaglia (Foggia) nel mirino della Pro Vercelli. Altro rinforzo di qualità per la Feralpisalò: ecco Vita (ex Cesena). La Giana puntella la mediana con Dalla Bona (Santarcangelo). Poker del Cuneo con Borello (Crotone) e il trio Jallow, Said e Paolini dall’Ascoli. Due giovani talenti per l’Olbia: Caligara (Cagliari) e Bellodi (Milan). Giuliano (Palermo) è della Pro Piacenza.



CENTRO - La Ternana si assicura Hristov dalla Fiorentina e lavora allo scambio tra Favalli e Valjushi con la Pro Vercelli. Siena, accordo con l’Inter per Di Gregorio (era a Renate). Altri due innesti per la ripescata Imolese: ingaggiati Gargiulo (Pontedera, via Venezia) e Rossetti (Francavilla). Il Ravenna insiste per Candido (Padova). Isufaj (Chievo) verso la Lucchese. Molto attivo anche l’Arezzo che è vicino a Pelagotti (Brescia), Borghini (Gavorrano) e Pelagatti (Cittadella). Il Pisa ottiene il portiere D’Egidio dall’Ascoli. Il Pontedera prende Serena dal Venezia. Lupoli torna alla Fermana che prende anche Pavoni dal Chievo. Altro innesto via Sampdoria per la Vis Pesaro: c’è Ivan.



SUD - La Juve Stabia ottiene Ferrazzo (Samp) e ci prova per Di Roberto (Salernitana). Sicula su Maza (Foggia, era a Pisa). Tris della ripescata Cavese: ecco De Brasi (Rende), Rosafio (Messina) e Vono (Akragas). Il Potenza in pressing per Furlan (ex Bari), con Guarna (Foggia) in alternativa. La Reggina tratta Montini (ex Bari). Doppietta Trapani: dopo Nzola (Carpi), arriva Ramos (Parma). Il Siracusa tessera Celeste (Potros) e Lumu (Delhi Dynamos).