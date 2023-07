Cinque mesi dopo essere stato assolto dalla maggior parte delle accuse contro di lui in un primo processo, il calciatore francese Benjamin Mendy è stato dichiarato non colpevole di stupro e tentato stupro nella giornata di oggi dal tribunale di Chester, nel Regno Unito. Le prime accuse risalgono a quasi due anni fa.



Benjamin Mendy, 28 anni, calciatore del Manchester City e della Nazionale francese, aveva ancora due capi d'accusa sui quali la giuria non aveva raggiunto un verdetto dopo il primo processo, al termine del quale era stato dichiarato non colpevole di altre sei accuse di stupro e violenza sessuale lo scorso gennaio. Oggi i giurati hanno impiegato circa tre ore e quindici minuti per ritenere Benjamin Mendy non colpevole degli ultimi due capi d'accusa.