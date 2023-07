Dopo la notizia dell' assoluzione del calciatore francese Benjamin Mendy , ecco arrivare attraverso Instagram un post colmo di risentimento da parte del collega olandese Memphis Depay:"Benjamin Mendy. Parliamone! Tutti i casi archiviati. Quindi cosa stiamo facendo adesso? Chi aiuterà questo mio fratello a guarire? Chi sarà responsabile per il danno alla sua reputazione? Come farà a riavere la sua carriera? Molti anni di sacrifici per diventare un calciatore professionista… Ora cosa!? Non ho mai toccato questo argomento perché non conoscevo tutti i dettagli, ma gli ho parlato una volta su FaceTime mentre era dietro le sbarre e l'ho affrontato in campo un paio di volte. Non ho visto alcun male in quell'uomo. Non possiamo accettare che questo accada a noi atleti. Chi ci difenderà nel momento del bisogno, e non quando il danno è già stato fatto? Non distogliete lo sguardo gente...! Chi c... difende noi atleti? Dove sono le grandi associazioni quando ne abbiamo bisogno? Preghiamo tutti affinché Benjamin riacquisti la salute mentale, la forza fisica e spirituale!"