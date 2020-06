Jeremy Menez riparte dalla Reggina. Il fantasista francese è stato presentato al Granillo dal presidente Gallo: "Io sono qui per vincere il campionato di Serie B e andare in Serie A: ogni giocatore deve giocare per arrivare il più in alto possibile - riporta Gianlucadimarzio.com -. Per due, tre anni avevo perso la passione del calcio, di lavorare al 100% per stare bene. Tutti noi amiamo il calcio, ma al di là di questo ci sono i rapporti umani. Ho parlato tante volte col presidente Gallo e col ds Taibi e ho avuto sensazioni positive. Qui ho sentito amore e fiducia e questo per me è molto importante. Voglio ringraziare Dimitrios Sounas perché mi ha lasciato la ma il numero 7, una maglia a cui tengo molto. Se il ruolo in cui mi esprimo meglio è quello di falso nueve? Io sono a disposizione, il mister mi conosce, abbiamo parlato e vedremo insieme come possiamo aiutare la squadra. Ieri sera ho mangiato bene, da ieri non mi sono mai fermato. Avrò tutto il tempo per visitare tutta la città. Ho ricevuto tanti messaggi dai tifosi, dalla gente che vive a Reggio e questo mi fa piacere, peccato che non ci siano i tifosi oggi per poter festeggiare tutti insieme. Se ho chiesto alla squadra acquisti? Io non posso chiedere niente, ma devo solo ringraziare la squadra che ha vinto il campionato e il prossimo anno giocheremo in Serie B. anti, senza conoscermi, hanno parlato tanto di me. Poi, però, dopo avermi conosciuto si sono sempre ricreduti. Io sono una persona normale".