'La prossima estate non mi ridurrò all'ultimo!'. È quello che dicono di solito in questo periodo studenti sfaticati, balneanti pentiti o ds stressati. A poco meno di tre giorni dallo stop alle trattative, il mercato entra nel vivo e gli uomini mercato puntano al colpo capace di svoltare una stagione. C'è chi è alla ricerca di un affare in saldo, di un'occasione last minute o di chiudere un acquisto che si protrae da settimane, ci sono giocatori ansiosi di trovare una nuova sistemazione, insomma sarà bagarre.



Per accompagnarvi nelle ultime esagitate ore di sessione estiva, ecco una lista di nomi da tenere d'occhio. Sono quelli su cui si concentreranno i club di Serie A e di mezza Europa, fermo restando che nel mercato - e nelle ultime ore specialmente - tutto può accadere. In attesa di sorprese e fantomatici mister X, ecco i protagonisti del rush finale.