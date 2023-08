La Serie C è pronta a partire: meno di un mese al semaforo verde sulla stagione regolare, che prenderà il via nella. Intanto sono, con alcune modifiche rispetto alla stagione passata. Andiamo quindi a scoprire lee il livello - almeno teorico - dei tre raggruppamenti, che mai come in questa stagione appaiono sbilanciati.Ad aver subito maggiormente il colpo di retrocessioni e cambi di gruppo è sicuramente il Girone B, che oltre alle vecchie big -- ha visto aggiungersi al novero delle pretendenti alla promozione anche. Cinque realtà di assoluto valore, chedel raggruppamento, decisamente. In questo caso è difficile parlare di vere e proprie favorite, ma la sensazione è che Perugia, Spal e Cesena abbiano qualcosa in più rispetto alle altre. Si tratta solo di valutazioni preliminari, a maggior ragione con il mercato ancora aperto, ma Pescara e Virtus Entella sembrano essere un gradino dietro alle tre super potenze.Diverso invece il discorso per i gironi di nord e sud. Nel gruppo A, infatti, manca una vera testa di serie e, sempre in via teorica, più di una squadra può ambire allo scettro di prima della classe.. AI nastri di partenza sembra esserci, indice del fatto che possiamo aspettarci un campionato incerto e affascinante. Al sud invecesembrano le protagoniste designate di un duello che potrebbe accompagnarci per tutta la stagione verso la promozione in B. Da sottolineare anche, realtà storica del nostro calcio che torna tra i professionisti e che, magari nel giro di qualche anno, proverà a replicare quanto fatto dal Palermo negli ultimi anni. Insomma, di carne al fuoco ce n’è tanta,