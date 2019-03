Dopo un calo evidente degli anni scorsi, una netta crescita degli spettatori ha colpito gli spalti dello stadio 'Franchi' durante le gare casalinghe della Fiorentina in questa annata. Tanto che sono addirittura aumentati, in media, rispetto proprio alla stagione 2013-14. Era dall’ultimo anno di Montella a Firenze (2014-15) che non veniva superata la media dei 30.000 spettatori a gara. Il picco stagionale - spiega ViolaNews.com - è stato toccato durante Fiorentina-Juventus disputata lo scorso 1° dicembre con 40.862 spettatori. In questo momento, con 31.456 spettatori di media a partita, la Fiorentina si trova al settimo posto della graduatoria stagionale.