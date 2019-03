Enrico, giornalista e grande tifoso dell', dedica due post su Instagram alla situazione che sta vivendo il club nerazzurro: "Tifo per una squadra-orso, che ogni anno puntualmente va in letargo per tutto l'inverno. Tifo per un club che ha scelto di farsi del male da solo (diciamola così) per far dispetto alla moglie. Del centravanti". Poi ha aggiunto: "Tifo per una squadra da favola, in cui al centro dell’attacco dopo nove anni il Principe (Milito, ndr) si è trasformato in Ranocchia. Tifo per una squadra che quando gioca in casa ha sempre lo stadio pieno, perché siamo fatti così".