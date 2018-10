L’Inter aveva le idee chiare e un progetto impostato, ma il rifiuto da parte di Candreva di trasferirsi al Monaco ha costretto i nerazzurri a rivedere i piani e così Yann Karamoh ha dovuto preparare i bagagli in fretta e furia, destinazione Bordeaux. Ritorno in patria, dunque, per l’esterno offensivo, che all’inizio ha tentennato, sopraffatto dal desiderio di affermarsi in nerazzurro. Poi ha prevalso la ragione e la lucidità di questo ragazzo cui non manca l’ambizione. Agli ordini di Spalletti avrebbe rischiato di giocare poco e niente e per questo motivo ha deciso di congelare il suo sogno, andando a giocare per poter continuare a rincorrerlo.



GOL ALLA DEL PIERO - Mai scelta fu più azzeccata, dato che Karamoh in Francia inizia a trovare spazio in rosa e anche gol. Sono già due le marcature in quattro partite giocate, la prima contro il Guingamp, la seconda proprio oggi, contro il Nantes. Un gol meraviglioso, a giro sul secondo palo che ricorda una di quelle traiettorie che tempo fa disegnava un giovane Del Piero. Un gol che avranno visto con molto piacere anche a Milano, dato che l’Inter continua a mantenerne il controllo del cartellino.



L'INTER LO ASPETTA - Un graffio, quello di Karamoh, che funziona un po’ da indizio. La scelta dell’Inter darà i suoi frutti, era necessario fare di necessità virtù e non rischiare di tenere in naftalina il talento di un ragazzo che aveva bisogno di esplodere. Oggi ne beneficia il Bordeaux, “domani” se lo godranno l’Inter e Ausilio, che tanto ha insistito per avere questo ragazzo, chiudendo una trattativa che è stata sul punto di saltare anche all’ultimo secondo. Karamoh segna, il Bordeaux esulta, l’Inter lo aspetta.